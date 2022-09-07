Бывший французский генерал назвал реальный срок, за сколько Украина может освободить Херсон

Бывший французский генерал Доминик Тринкан уверен, что до октября украинские войска могут захватить весь правый берег Днепра, включая Херсон.

По словам бывшего французского генерала, украинское контрнаступление "продвигается хорошо".

Об этом заявил бывший глава военной миссии Франции при ООН генерал Доминик Тринкан в интервью France 24.

Он также добавил, что украинское военное руководство методично подготовило контратаку на юге Херсонской области, начав наступление на "почти всей южной линии фронта".

"Россияне, кажется, удивлены методами, заставленные против них украинской армией. Уничтожение складов боеприпасов и материально-технических узлов, в том числе железных дорог, значительно дестабилизировало их. Сегодня, если силы, расположенные к западу от Днепра, больше не будут получать снаряды, они больше не смогут защищаться. Если они больше не получат запасов, это будет драматично для некоторых подразделений. Я думаю, что до зимы украинцы могли бы захватить весь правый берег Днепра, включая город Херсон", — сказал он.

Напомним, как пишет иностранное издание CNN, по словам высокопоставленных чиновников США и украинских чиновников, захотевших остаться анонимными, ВСУ стремятся вернуть Херсон и большую часть области до конца 2022 года.

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