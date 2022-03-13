Бывший главнокомандующий британской армией призвал НАТО рассмотреть возможность ликвидации Путина

По мнению британского полковника, ликвидация Путина – это единственный вариант прекратить войну.

НАТО следует рассмотреть все варианты отстранения от власти президента страны-агрессорки Владимира Путина, в том числе и его ликвидацию.

Об этом заявил бывший главнокомандующий британской армии полковник Ричард Кэмп, командовавший британскими войсками в Афганистане, пишет The Mirror.

Кемп отметил, что, несмотря на то, что убийство может быть неприемлемым для многих людей, но такое решение может быть единственным способом положить конец войне и предотвратить будущие конфликты в Европе.

"Если бы дело дошло до убийства, это могло бы быть неприятным для многих, но его жизнь не имеет большей ценности, чем жизнь тысяч людей, которых он уже убил в Украине и других местах, и может убить в будущем. Лучше было бы, если бы Путина свергли, арестовали и судили либо в России, либо в Международном уголовном суде. Но эти варианты вряд ли когда-нибудь состоятся", — сказал он.

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