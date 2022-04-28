Бывший изменник ВСУ приговорен к 15 годам тюрьмы: пришел на войну в Украину с оккупантами

Бывший изменник ВСУ приговорен к 15 годам тюрьмы: пришел на войну в Украину с оккупантами

Суд приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего военнослужащего Вооруженных сил, вернувшегося в Украину с армией страны-агрессора России.

Суд признал виновным в государственной измене и дезертирстве экс-военнослужащего ВСУ, взятого в плен в составе вооруженных сил РФ, вошедших на территорию страны с началом войны. Изменнику назначили максимальное наказание.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Уроженец Днепропетровской области находился на военной службе в Крыму в 2014-м. Впрочем, после аннексии полуострова россиянами предал присягу на верность народу Украины. Он отказался выполнить приказ о передислокации воинской части с полуострова и поступил на службу в вооруженные силы РФ.

Через восемь лет, 25 февраля, вместе с еще двумя бывшими военными ВСУ вернулся на территорию Украины в составе оккупационных войск, вошедших в Новую Каховку в Херсонской области.

Предателей, являвшихся в составе артдивизиона 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны Российской Федерации, взяли в плен.

Как сообщалось, жительница Первомайска Николаевской области поддерживала вооруженную агрессию Российской Федерации на территории Украины. Из-за своих аккаунтов в соцсетях женщина распространяла материалы, пропагандирующие создание так называемой "Новороссии" на территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Николаевской областей. Кроме того, она распространяла пропагандистские видео страны-агрессора.

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