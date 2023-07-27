Бывший капитан 1-го ранга объяснил, как Украина может использовать морские дроны

Для морских дронов есть много целей в Черном море.

Украина может использовать морские дроны как минимум для решения трех задач.

Такое мнение высказал капитан ВМС первого ранга в отставке Андрей Рыженко, передает LIGA.net.

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Он заявил, что морские дроны можно использовать для разминирования прибрежных зон, ими можно проводить разведку, а также наносить удары по противнику.

Рыженко заявил, что морские дроны лучше всего подходят для атак на стационарные цели — порты, корабли на якоре, гидросооружения.

Атаковать скоростные корабли и катера сложнее, поскольку для этого необходимо постоянно обновлять информацию о местонахождении судна. Кроме того, 70 кг взрывчатки могут повредить корвет или фрегату, но не уничтожить их.

Более эффективно будет атаковать гражданские суда, на которые Россия возит оружие через Босфор. Такие цели медленны и следуют по определенному маршруту.

Впрочем, дроны уже атаковали посреди моря разведывательный корабль "Иван Хурс". А в ночь на 25 июля, по сообщению Минобороны РФ, попытались атаковать патрульный корабль "Сергей Котов", который россияне, как считают британцы, отправили на перехват гражданских судов

"Дроны – это очень хорошая и cost-effective составляющая москитного флота", – подытожил Рыженко.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики сделали некоторый перерыв в обстрелах южной части Украины, но количество атак упало не сильно.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина в новом пакете помощи от Соединенных Штатов получит партию крошечных нанодронов Black Hornet, которые используются для разведки.

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