Бывший командующий армией США в Европе объяснил, почему Киев не должен идти на уступки России

Генерал-лейтенант армии США в отставке Бен-Годжес. / © Getty Images

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Украина находится в позиции силы и имеет право выдвигать требования по своему суверенитету и будущей безопасности.

Об этом в интервью 24 Каналу заявил генерал-лейтенант армии США в отставке, Бен Ходжес, комментируя информацию о якобы готовности Кремля остановить войну на нынешних линиях фронта.

По словам Годжеса, сообщение о том, что Путин передал бизнесмену Стиву Виткоффу предложение прекратить вторжение на текущих позициях, не заслуживает серьезного отношения.

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"Это нелепое предложение. Большая “уступка” России - это то, что она якобы не захватит всю Украину? Что это вообще за уступка? Виткофф лишь повторил абсурд", - заявил Ходжес.

Он также подчеркнул, что украинское правительство хорошо понимает, что приемлемо для страны, а что нет.

"Украинские солдаты уже доказали, что могут остановить Россию, даже без должной западной поддержки. Россия не способна победить Украину", - подчеркнул американский генерал.

По его убеждению, именно украинское правительство и общество должны решать, продолжать ли борьбу, ведь речь идет о будущем государства.

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"Трудно представить любой приемлемый результат, при котором Россия сохранит часть захваченных территорий и при этом больше не будет угрожать Украине", - подытожил Ходжес.

Ранее эксперт заявил, что сценарий заморозки войны, о котором недавно заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог, не приведет к надежному миру. Это крайне негативное развитие событий для Украины, ведь оно будет означать, что следующее вторжение России в Украину является лишь вопросом времени, и страна-агрессорка выберет для этого лучший для себя момент.