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Бывший командующий армией США в Европе объяснил, почему Киев не должен идти на уступки России
Американский генерал Бен Ходжес заявил, что Украина может диктовать условия суверенитета. Россия не может победить даже без полной поддержки Запада.
Украина находится в позиции силы и имеет право выдвигать требования по своему суверенитету и будущей безопасности.
Об этом в интервью 24 Каналу заявил генерал-лейтенант армии США в отставке, Бен Ходжес, комментируя информацию о якобы готовности Кремля остановить войну на нынешних линиях фронта.
По словам Годжеса, сообщение о том, что Путин передал бизнесмену Стиву Виткоффу предложение прекратить вторжение на текущих позициях, не заслуживает серьезного отношения.
"Это нелепое предложение. Большая “уступка” России - это то, что она якобы не захватит всю Украину? Что это вообще за уступка? Виткофф лишь повторил абсурд", - заявил Ходжес.
Он также подчеркнул, что украинское правительство хорошо понимает, что приемлемо для страны, а что нет.
"Украинские солдаты уже доказали, что могут остановить Россию, даже без должной западной поддержки. Россия не способна победить Украину", - подчеркнул американский генерал.
По его убеждению, именно украинское правительство и общество должны решать, продолжать ли борьбу, ведь речь идет о будущем государства.
"Трудно представить любой приемлемый результат, при котором Россия сохранит часть захваченных территорий и при этом больше не будет угрожать Украине", - подытожил Ходжес.
Ранее эксперт заявил, что сценарий заморозки войны, о котором недавно заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог, не приведет к надежному миру. Это крайне негативное развитие событий для Украины, ведь оно будет означать, что следующее вторжение России в Украину является лишь вопросом времени, и страна-агрессорка выберет для этого лучший для себя момент.