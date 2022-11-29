Бывший куратор военно-промышленного комплекса РФ воюет против НАТО в натовской экипировке: фото

Рогозин почему-то не выбрал комплект "Ратник", который нахваливал и потребовал поставить на вооружение еще в 2013 году.

Бывший куратор военно-промышленного комплекса РФ Дмитрий Рогозин "воюет против НАТО" в натовской экипировке. Его одежда и боекомплект стоит около миллиона рублей.

Об этом пишет Telegram-канал "Можем объяснить".

Первыми на непатриотическое обмундирование "главы группы советников в зоне "СВО" обратили внимание в своих каналах возмущенные военкоры.

Telegram-канал "МО" проанализировал фото Рогозина и понял негодование российских военных корреспондентов.

Одет бывший руководитель "Роскомоса" в австрийскую куртку Carinthia (до мобилизации стоила до 80 тыс. руб. — 48 тыс. грн)) еще в 2013 году.

В жилете — рожки для немецкого пистолета-пулемета MP-5 (в "Матрице" его использовал Нео в перестрелке со спецназом) и магазины американского автомата FN SCAR-H, оружия рейнджеров. Цены стволов – от 350 тыс. руб. (от 211,5 тыс. грн.).

Фото: Telegram / Можем объяснить

Рогозин также позирует с модификацией американской штурмовой винтовкой AR-15 и пистолетом, похожим на Glock-18.

Даже ботинки — словацкие (Zephire, от 25 тыс. руб. (15 тыс. грн.).

Из российского у Рогозина только шлем от "Армокома" (цена от 120 тыс. руб. (72,5 тыс. грн.).

Напомним, в России Депутат Думы Югры (Ханты-Мансийский автономный округ – ред) перепутал микрофон с микроскопом.

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