Бывший лидер донецких сепаратистов призвал прекратить войну: в чем причина

Губарев утверждает, что россиянам не нужно больше расширять "жизненное пространство".

Бывший "народный губернатор" Донбасса, лидер донецких сепаратистов и российский коллаборант Павел Губарев заявил, что Россия понесла огромные потери, поэтому ей срочно нужен мир и войну нужно прекратить.

На интервью этого военного преступника российскому "военкору" Максиму Калашникову обратил внимание украинский блогер Денис Казанский.

В этом разговоре Губарев утверждает, что россиянам не нужно больше расширять "жизненное пространство", хватит и той земли, которая есть, поэтому воевать больше не нужно.

Также читайте Трамп назвал новый срок окончания войны в Украине

Олега Царева и других людоедов, требующих воевать до победы, он назвал преступниками.

"Если уж такие фанатики, как Губарев, так заговорили, значит уровень потерь РФ действительно превысил болевой порог", — отметил Денис Казанский.

Напомним, государство-агрессор набирает в армию меньше личного состава, чем теряет на поле боя. В частности, об этом свидетельствуют исследования немецких специалистов.

Читайте также: