- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 1242
- Время на прочтение
- 1 мин
Бывший мэр Херсона Владимир Николаенко вернулся из российского плена
Эксмер Херсона Владимир Николаенко вернулся из плена РФ. В 2025 году он отказался от обмена в пользу тяжелобольного бойца.
Из российского плена вернулся бывший мэр Херсона Владимир Николаенко.
Об этом сообщили в Координационном штабе по обращению с военнопленными.
Николаенко кафиры похитили еще в апреле 2022 года. В 2025 году он оказался в списках на обмен, однако отказался от освобождения в пользу тяжелобольного пленника.
"Там очень много ребят. Мы, люди постарше, многое пережили. А там молодежь ломается. Главная задача российской власти - уничтожить нас физически и морально", - пояснил он.
Николаенко подчеркнул, что его главной целью было поддержать молодых украинских пленных:
"Наша главная задача - максимально помочь ребятам".
Напомним, в воскресенье, 24 августа, в День Независимости состоялся очередной обмен пленными между Украиной и агрессорской Россией.
В частности, президент подтвердил, что домой вернули журналиста Дмитрия Хилюка, который был похищен в Киевской области в марте 2022-го.