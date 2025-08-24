ТСН в социальных сетях

Война
1242
1 мин

Бывший мэр Херсона Владимир Николаенко вернулся из российского плена

Эксмер Херсона Владимир Николаенко вернулся из плена РФ. В 2025 году он отказался от обмена в пользу тяжелобольного бойца.

Кирилл Шостак
Владимир Николаевенко

Владимир Николаевенко / © Скриншот

Из российского плена вернулся бывший мэр Херсона Владимир Николаенко.

Об этом сообщили в Координационном штабе по обращению с военнопленными.

Владимир Николаенко до российского плена. / © скриншот с видео

Владимир Николаенко до российского плена. / © скриншот с видео

Николаенко кафиры похитили еще в апреле 2022 года. В 2025 году он оказался в списках на обмен, однако отказался от освобождения в пользу тяжелобольного пленника.

"Там очень много ребят. Мы, люди постарше, многое пережили. А там молодежь ломается. Главная задача российской власти - уничтожить нас физически и морально", - пояснил он.

Николаенко подчеркнул, что его главной целью было поддержать молодых украинских пленных:

"Наша главная задача - максимально помочь ребятам".

Напомним, в воскресенье, 24 августа, в День Независимости состоялся очередной обмен пленными между Украиной и агрессорской Россией.

В частности, президент подтвердил, что домой вернули журналиста Дмитрия Хилюка, который был похищен в Киевской области в марте 2022-го.

