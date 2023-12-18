Дмитрий Табачник, который в прошлом был министром образования в Украине, сотрудничает с предателями Балицким и Сальдо. Его компании причастны к вывозу зерна с оккупированных территорий.

Об этом говорится в сюжете "Телевидение Торонто".

Как отмечается, СБУ подозревает Табачника в государственной измене. Он сейчас ведет агробизнес на временно оккупированных территориях нашего государства. Журналисты "Телевидения Торонто" получили часть переписки эксминистра в период с 2019 по конец 2022 года. В них он общается, в частности, с коллаборантами.

Табачник находится сейчас во временно оккупированном Крыму, где имеет свой бизнес. Он причастен к незаконному вывозу зерна оккупантами с территории Украины. Кроме того, предатель лично помогал российским военным в Херсонской и Запорожской областях и сотрудничал с ФСБ РФ еще до полномасштабного вторжения.

Его фирмы "Ориана-Агро" и "Солекс" оформлены на доверенных лиц. Табачник снабжал похищенную технику представителю Кадырова Мураду Саидову. Предатель, в частности, лоббировал перед Кремлем увеличение расходов в пользу оккупационного так называемого "губернатора" Запорожской области Балицкого.

Табачник также поддерживал связь с Евгением Сулимой – украинским профессором и своим бывшим первым заместителем в МОН. Он жил в 2026 году в Москве и работал профессором в Московском государственном университете. Тогда же он получил российское гражданство, которое действительно и сейчас.

В то же время в 2020 году Сулима вернулся в Украину и находится здесь и сейчас. До 2023 г. он работал профессором кафедры философии и политологии в Университете государственной фискальной службы, а также на кафедре психологии и социально-гуманитарных дисциплин в Киевском институте водного транспорта. После давления активистов был уволен.

Именно Сулима мог предоставить Табачнику информацию о кадровых перестановках. Три года назад он сообщал, кого могут назначить на должность главы МОН.

Табачник также имел связь с Ольгой Кравченко, которая руководила юридическим департаментом Министерства образования, когда он был министром. На декабрь 2023 года она возглавляет юридический департамент в Министерстве восстановления. Кравченко продолжала общаться с Табачником даже после того, как он скрылся и открыто перешел на сторону РФ. Она даже ездила с Табачником на отдых в Дубай в 2021 году, когда эксминистр уже находился в розыске.

Напомним, что Залужный прокомментировал мобилизацию в Украине и предложил изменения.

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