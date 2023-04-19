Бывший нардеп в Харьковской области агитировал за оккупацию Россией Украины

Бывший народный депутат в Харьковской области поддерживал Россию и агитировал за оккупантов: он производил и раздавал местным листовки.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По данным следствия, бывший нардеп от запрещенной в Украине Коммунистической партии поддерживал оккупацию нашего государства. Он у себя дома изготовлял агитационные листовки, в которых прославлял страну-агрессора и окупантов.

Агитматериалы подозреваемый распространял среди жителей Харьковского района.

"По результатам проведения комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы речи, в листовках содержится информация об оправдывании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, которая носит публичный характер и информационный потенциал влияния на систему знаний, социальные установки, эмоциональную, когнитивную и мотивационную сферы, стимулируя у читателей положительное одобрение, оправдательное отношение к вооруженной агрессии РФ против Украины", — говорится в сообщении прокуратуры.

Экснардеп инкриминируется ч. 2 ст. 436-2 УК Украины. Ему уже объявили подозрение.

Напомним, СБУ разоблачила местного жителя, который помогал России распространять фейки об общественно-политической обстановке в столице.

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