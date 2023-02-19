Бывший посол США в Украине рассказал, при каких условиях Путин может применить ядерное оружие

Российский диктатор Владимир Путин продолжает пугать заявлениями о возможности использования ядерного оружия, однако, на практике он к этому не готов.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал бывший посол США в Украине директор Центра Евразии в Atlantic Council Джон Хербст.

"Путин и другие чиновники в России часто говорят о такой возможности, больше выступают с угрозами. Сначала оно говорили о том, что украинское контрнаступление в сентябре может стать причиной этого. Впоследствии такие угрозы начали раздаваться после решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО., этого до сих пор не произошло. Это возможно только в случае вмешательства НАТО в войну, говорит Хербст.

По его мнению, заявления Путина останутся только заявлениями.

Ядерное оружие

Военный эксперт Сергей Грабский заявил, что Россия не тестировала свое ядерное оружие, поэтому есть определенные сомнения относительно его "срока годности".

На днях разведка Норвегии сообщила, что Россия впервые во время распада СССР вывела в Балтийское море корабли Северного флота с тактическим ядерным оружием на борту.

В случае применения Путиным ядерного оружия семьи элиты Кремля также будут уничтожены и они это все знают, говорит Ходорковский.

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почему он не дурак, несмотря на то, что он и другие чиновники россии говорят о том об этой возможности, он часто выступает с такими угрозами, но, говорили о том. что украинское наступление на всех территориях может вызвать, может вызвать вероятность ядерного оружия. шдом они начали грозить ядеркой из-за вступления финляндия и швеция в нато — но мы до сих пор его не увидели,

мт должны быть реалистичны — мы можем использовать ядерное оружие, только в случае, если для нападения на россию.