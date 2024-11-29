Бывший президент Польши сделал важное предостережение относительно войны в Украине

Бывший президент Польши Александр Квасьневский предостерег от идей заморозки войны в Украине без гарантий устойчивого мира. Ведь этот сценарий будет выгоден Кремлю.

Об этом политик сказал в общении с литовским вещателем LRT, сообщила "ЕП".

По его словам, заморозка войны без справедливого мира – это худший вариант из того, что обсуждают как возможный результат потенциальных переговоров в ближайшем будущем.

"Конечно, это может выглядеть более привлекательно, чем продолжающаяся война, потому что война означает, что люди продолжают умирать. Но замороженный конфликт – это не мир, это только замороженная война, и это – думаю – будет на руку Путину", – подчеркнул он. Квасьневский.

Во время потенциальной заморозки войны российский "фюрер" Владимир Путин получит время перегруппировать армию, а также нарастить военное производство.

"Это было бы трагично для Украины, потому что Украина и не вернет утраченные территории, и не сможет уверенно планировать будущее, не зная, когда война может возобновиться. "Для Украины заморожена война, которая не является миром – очень плохое решение. А еще оно создает большую неопределенность назад, потому что мы не знаем, когда Путин снова начнет боевые действия», – добавил Квасьневский.

Он продолжил, что это не будет способствовать прогрессу Украины в процессе переговоров о вступлении в ЕС. По словам Квасьневского, главной проблемой сегодня является Путин и его агрессивная, преступная политика.

"Он хочет всю Украину – не половину, не четверть, а всю, и будет пытаться достичь этого разными способами. Мы должны это понимать", – подчеркнул экс-президент Польши.

Напомним, диктатор РФ Владимир Путин пригрозил ударами по центрам принятия решений в Киеве. По его словам, российский Генштаб и Минобороны подбирают цели для ударов на территории Украины этой новой ракетой.

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