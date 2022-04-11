Бывший советник Путина рассказал, что может остановить войну РФ против Украины

Бывший советник Путина рассказал, что может остановить войну РФ против Украины

Имперские амбиции Путина важнее благосостояния россиян.

Российского диктатора Владимира Путина может остановить реальное эмбарго на российские энергоносители.

Об этом в интервью BBC сказал бывший главный экономический советник Владимира Путина Андрей Илларионов.

По его словам, Путин мог готовиться к санкциям, которые сейчас вводит Запад против России. А его имперские амбиции значительно важнее благосостояния граждан РФ.

"Если западные страны попытаются ввести реальное эмбарго на экспорт нефти и газа из России... я бы поспорил, что в течение месяца-двух российские военные действия в Украине, вероятно, будут прекращены. Это один из очень эффективных инструментов, которые до сих пор имеют западные страны", — подчеркнул Илларионов.

Напомним, первый за столетие внешний дефолт РФ выглядит фактически неизбежным. Западные аналитики предполагают, что он может наступить в течение 12 месяцев, об этом свидетельствует исследование ICE Data Services.

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