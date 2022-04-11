Бывший советник Путина рассказал, что может остановить войну РФ против Украины

Имперские амбиции Путина важнее благосостояния россиян.
Российского диктатора Владимира Путина может остановить реальное эмбарго на российские энергоносители.
Об этом в интервью BBC сказал бывший главный экономический советник Владимира Путина Андрей Илларионов.
По его словам, Путин мог готовиться к санкциям, которые сейчас вводит Запад против России. А его имперские амбиции значительно важнее благосостояния граждан РФ.
"Если западные страны попытаются ввести реальное эмбарго на экспорт нефти и газа из России... я бы поспорил, что в течение месяца-двух российские военные действия в Украине, вероятно, будут прекращены. Это один из очень эффективных инструментов, которые до сих пор имеют западные страны", — подчеркнул Илларионов.
Напомним, первый за столетие внешний дефолт РФ выглядит фактически неизбежным. Западные аналитики предполагают, что он может наступить в течение 12 месяцев, об этом свидетельствует исследование ICE Data Services.
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