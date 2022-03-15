Бывший вице-премьер России осудил нападение Кремля на Украину и подтвердил дисквалификацию шахматистов из РФ

Дворкович сделал довольно смелое заявление.

Бывший вице-премьер России, а ныне президент Международной федерации шахмат Аркадий Дворкович заявил, что осуждает войну, которую Россия развязала против Украины, а также подтвердил дисквалификацию российских и белорусских шахматистов.

Об этом он заявил в интервью американскому журналу Mother Jones.

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"Войны — это хуже всего, с чем человек может столкнуться в жизни. Любая война. Где угодно. В том числе эта война. Войны не просто уносят бесценные жизни. Войны убивают надежды и чаяния, замораживают или разрушают отношения и связи", – сказал Дворкович.

По словам Дворковича, ФИДЕ приняла единодушное решение, выразив серьезную обеспокоенность военной акцией, которую начала Россия в Украине. ФИДЕ выступает единственным фронтом против этой войны и всех войн и осуждает любое использование военных средств для разрешения политических конфликтов.

"Я думаю о мирных жителях Украины, включая многих игроков, которые находятся в опасности и не могут участвовать в соревнованиях или даже думать о шахматах во время войны. ФИДЕ сделает все возможное, чтобы вернуть украинцев и всех остальных в шахматы, когда разрешат условия", – сообщил он.

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Он добавил, что в ФИДЕ напрямую помогали пострадавшим украинским семьям.

"Мы следим за тем, чтобы в России или Беларуси не было официальной шахматной деятельности, а игрокам не разрешалось представлять Россию или Беларусь на официальных или рейтинговых турнирах, пока не закончится война и украинские игроки не вернутся к шахматам. И им будут гарантированы места в циклах чемпионатов мира, несмотря на пропущенные квалификационные соревнования.Я знаю, что многие связи уже разорваны.И некоторые дружеские отношения вряд ли можно восстановить.Но я мечтаю снова увидеть украинских и российских игроков, соревнующихся друг с другом. а вместе", — подчеркнул он.

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