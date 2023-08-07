Бывший вице-президент "Газпромбанка" Волобуев получил награду от ВСУ

Бывший вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев, который выехал воевать за Украину, получил награду ВСУ "Золотой крест".

Об этом сам Волобуев сообщил в Facebook.

"Служу украинскому народу!" – написал он.

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В разговоре с журналистами Игорь Волобуев отметил, что награда была вручена "за успешное выполнение боевых задач".

"Золотой крест" принадлежит к наградам Главнокомандующего ВСУ/Фото: facebook.com/IgorVolobuev77

Нагрудным знаком "Золотой крест" награждаются лица рядового и сержантского (старшинского) состава Вооруженных сил Украины за успешное выполнение боевых задач во время проведения объединенных, антитеррористических операций.

Напомним, в апреле 2022 года стало известно, что бывший вице-президент "Газпромбанка" переехал в Украину и заявил, что хочет с оружием в руках защищать землю, где родился. Волобуев родом из Ахтырки Сумской области. В настоящее время он служит в Интернациональном легионе при ВСУ.

История бывшего вице-президента "Газпромбанка", сбежавшего из России защищать Украину

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