Бывший военком Запорожской области организовывал фальшивые операции для уклонистов: видео

Злоумышленники успели предоставить услуги по меньшей мере 40 лицам, которым теперь придется доказать свои "заболевания" на повторных ВЛК.

Сотрудники ДБР разоблачили преступную схему уклонения от мобилизации в Запорожье, которую организовал экскеровщик Территориального центра комплектования и социальной поддержки региона через своих бывших подчиненных.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

В частности, в кардиологическом отделении городской больницы скорой экстренной помощи "клиентам" выдавали поддельные документы о якобы проведении операции. На основании этого ВЛК принимало "нужное" для уклонения от мобилизации заключение.

Также читайте Кого из мужчин могут вернуть из Польши в Украину: юрист дала ответ

Эта схема была обнаружена во время расследования производства по бывшему запорожскому военкому, подозреваемому в организации схемы обогащения для своего окружения и помощи уголовным элементам скрываться от суда.

Как установило следствие, бывший руководитель военкомата через своих бывших подчиненных, оставшихся работать в Запорожском ТЦК, решил заработать еще и вопрос мобилизации. В свой бизнес они привлекли должностных лиц ВЛК, МСЭК и медицинских учреждений Запорожья.

Установлено, что злоумышленники успели предоставить "услуги" по меньшей мере 40 лицам, которым теперь придется доказать свои "заболевания" на повторных ВЛК, согласно указу президента.

Тем более что некоторые из них успел оформить в МСЭК разные степени инвалидности для получения денежной компенсации.

Сотрудники ДБР провели около 10 обысков в причастных к схеме работников ВЛК, МСЭК и медицинских учреждений по местам их работы и проживания. В частности, в Запорожской городской больнице экстренной скорой помощи, Областном центре медико-социальной экспертизы и ряде военно-врачебных комиссий, должностные лица которых подозреваются в подделке медицинских документов для "уклонистов".

Уголовное производство ведется по статьям уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации и уклонения от военной службы в условиях военного положения (ч. 2 ст. 28, ст. 336, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

Следственные действия по установлению фактов коррупции и причастных к ней лиц продолжаются.

Напомним, в Украине мужчин, незаконно выехавших за границу, будет ждать наказание. Речь идет только о тех мужчинах, кто оставил Украину в нарушение закона, а не просто был за границей до войны и не вернулся.

Читайте также: