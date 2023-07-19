Бывший военный передавал России данные об ВСУ, чтобы получить квартиру в Крыму: как его наказали

Предателя отправили в тюрьму.
В Одесской области разоблачили бывшего военного, который был завербован РФ еще в 2010 году. В начале полномасштабной войны он получил задачу шпионить за ВСУ в Одесской области, за что оккупанты пообещали ему квартиру в Крыму.
Об этом сообщает СБУ.
Предатель с начала полномасштабной войны собирал информацию о тренировках украинских Военно-морских сил в акватории Черного моря и боевой подготовке сухопутных подразделений ВСУ на полигонах южного региона, в частности, расчетов "Джавелинов". Все данные он передавал оккупантам. За это предателю пообещали квартиру в Крыму стоимостью 200 тысяч долларов.
Его задержала СБУ при выполнении вражеских задач.
"Как установили следователи, вражеским приспешником оказался бывший военный химик-разведчик, который до середины 90-х проходил службу в штабе Одесского военного округа. В 2010 году его завербовала российская спецслужба и после нескольких тестовых заданий перевела его в "режим ожидания" до поступления основных указаний", — говорится в сообщении.
Суд признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее удалось разоблачить российского шпиона, который готовил теракты против Сил обороны и собирал информацию из прифронтовых регионов Украины из-за нескольких агентов, курируемых лично.
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