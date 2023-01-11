Бывшую полицейскую из Купянска будут судить за государственную измену

Женщина после оккупации Купянска перешла на сторону кафиров.

Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт касательно экс-полицейской из Купянска по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Женщина после оккупации русскими военными Купянска перешла на сторону оккупантов.

Она помогала построить так называемую правоохранительную систему в оккупационной администрации – оформляла сообщения, заявления о событиях и преступлениях, а также проводила следственные действия.

В дальнейшем обвиняемая начала работать во вновь созданном псевдоправоохранительном органе оккупантов под названием "УВД ВГА Харьковской области" на должности "руководителя следственного органа – и.о. начальника следственной части".

Также "начальница" дала интервью российским медиа, в котором четко выразила свою позицию, поддерживающую оккупантов.

Досудебное расследование проводили работники ГБР в Полтаве.

Напомним, в Украине будут судить российского генерала, уроженца Винницкой области, который помогал группе "Стрелковая/Гиркина".

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