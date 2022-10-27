"Цап-царап и забрали наши золотовалютные резервы": Путин пожаловался на санкции

Диктатор Владимир Путин посетовал на то, что Запад после того, как Россия напала на Украину, заморозил золотовалютные резервы агрессора.

Об этом диктатор заявил 27 октября во время своего выступления на "Валдае".

Диктатор Путин заявил, что Запад "цап-царап и забрал российские золотовалютные резервы". Путин размечтался о создании "новых финансовых систем" и переходе на расчет национальными валютами.

Диктатор Путин, жалуясь на то, что Запад заморозил золотовалютные резервы РФ, сказал, что "Россия не будет притворяться обиженной".

Как страны Запада заморозили золотовалютные резервы РФ

После полномасштабного наступления на территорию Украины страны Запада заморозили российские золотовалютные резервы. Министерство финансов РФ потеряло доступ к половине своих золотовалютных резервов — 300 млрд долларов.

Премьер-министр Денис Шмигаль считает, что замороженные российские деньги должны пойти на восстановление Украины, поскольку российские террористы нанесли нашему государству огромный ущерб.

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