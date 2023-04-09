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"Царь-окоп": Минобороны высмеяло огромный ров россиян под Мелитополем

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
1731
Время на прочтение
1 мин
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"Царь-окоп": Минобороны высмеяло огромный ров россиян под Мелитополем

В перечне "царских" российских изобретений появилось еще одно.

Длиннейший "Царь-окоп", вырытый оккупантами в Запорожской области, станет для России таким же бесполезным как "Царь-колокол" и "Царь-пушка".

Так написали в Министерстве обороны Украины в Twitter.

"Царь-колокол, который треснул во время отливки, так и не стрелявшая Царь-пушка, а теперь такой же ненужный 70-километровый Царь-окоп, выкопанный россиянами в Запорожской области", — написали в министерстве.

Минобороны также задал риторический вопрос, не являются ли это теми же уникальными чертами российской цивилизации, о которых так много говорит президент РФ Владимир Путин.

Напомним, что   кафиры фактически отсекают от Крыма Керченский полуостров оборонными сооружениями, которые они построили с начала 2023 года.

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Дата публикации
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