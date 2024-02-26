Цель – Часов Яр: россияне усиливают продвижение на Бахмутском направлении – военный

Военный рассказал о продвижении оккупационной армии РФ.
Оккупационные войска России усиливают продвижение на Бахмутском направлении – враг захватил восточную окраину населенного пункта Ивановское (под Бахмутом – ред.) и продолжает там удерживать позиции.
Об этом в эфире телемарафона рассказал командир батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии, полковник Сергей Сидорин.
"Самыми горячими точками являются населенные пункты Ивановское и территория южнее Богдановки, где, к сожалению, противник имел частичный успех — захватил восточную окраину населенного пункта Ивановское и продолжает там удерживать позиции", — сказал Сидорин.
Он также отметил, что россияне на Бахмутском направлении наращивают свои усилия для проведения наступательных действий.
По словам Сидорина, враг будет пытаться в дальнейшем продвинуться и захватить Часов Яр и оттуда контролировать близлежащие населенные пункты и территорию, что значительно усложнит "наши маневры, наши перемещения и ситуация будет достаточно тяжелой".
Он добавил, что у врага много резервов и техники.
Напомним, Силы обороны отошли из села Ласточкино вблизи Авдеевки.
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