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Цель номер один: Зеленский рассказал, на каком участке фронта сейчас самая сложная ситуация

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Цель номер один: Зеленский рассказал, на каком участке фронта сейчас самая сложная ситуация

Фото: Associated Press

Для Украины Донбасс – это цель номер один на фронте.

Именно в Донецкой области сейчас самая сложная ситуация, ВСУ делают все возможное, чтобы сдержать врага.

Об этом 26 сентября во время обращения к украинцам сказал президент Владимир Зеленский.

"Провел сегодня очередное заседание Ставки. Главное внимание – оперативной ситуации на передовой. Заслушали главнокомандующего, командующих, руководителя разведки, министра обороны. Обсудили применение оккупантами новых вооружений, в том числе иранских беспилотников. В постоянном рабочем режиме работаем над обеспечением наших воинов оружием и боеприпасами. Активные действия украинских военных должны быть синхронизированы с применением высокоточного оружия.  Это один из базовых приоритетов. Особенно острая ситуация – на Донетчине. Делаем все возможное, чтобы сдержать вражескую активность. Именно там сейчас наша цель номер один, поскольку и для оккупантов Донбасс – все еще цель номер один", — сказал президент.

Напомним, в Минобороны Украины сообщили о ситуации с зимней формой для ВСУ.

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