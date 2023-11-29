Цель поражена: Гвардия наступления уничтожила место дислокации оккупантов на Донетчине

Артиллеристы бригады Гвардии наступления "Стальная граница" уничтожили место дислокации личного состава оккупационной армии России на Лиманском направлении, на Донетчине.

На видео показано, как военные совершили пуск с артиллерийской установки, после чего дрон зафиксировал прицельное поражение врага.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ уничтожили 1140 военных армий РФ. Враг также потерял 15 танков и 27 боевых бронированных машин.

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