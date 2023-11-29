Цель поражена: Гвардия наступления уничтожила место дислокации оккупантов на Донетчине

Украинские военные уничтожают врага в Донецкой области.
Артиллеристы бригады Гвардии наступления "Стальная граница" уничтожили место дислокации личного состава оккупационной армии России на Лиманском направлении, на Донетчине.
На видео показано, как военные совершили пуск с артиллерийской установки, после чего дрон зафиксировал прицельное поражение врага.
Напомним, за минувшие сутки ВСУ уничтожили 1140 военных армий РФ. Враг также потерял 15 танков и 27 боевых бронированных машин.
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