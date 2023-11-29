Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Цель поражена: Гвардия наступления уничтожила место дислокации оккупантов на Донетчине

Цель поражена: Гвардия наступления уничтожила место дислокации оккупантов на Донетчине

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
385
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Цель поражена: Гвардия наступления уничтожила место дислокации оккупантов на Донетчине

Работа артиллеристов Гвардии наступления в Донецкой области/Фото: скриншот

Украинские военные уничтожают врага в Донецкой области.

Артиллеристы бригады Гвардии наступления "Стальная граница" уничтожили место дислокации личного состава оккупационной армии России на Лиманском направлении, на Донетчине.

На видео показано, как военные совершили пуск с артиллерийской установки, после чего дрон зафиксировал прицельное поражение врага.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ уничтожили 1140 военных армий РФ. Враг также потерял 15 танков и 27 боевых бронированных машин.

Читайте также:

Гвардия наступления уничтожила место дислокации оккупантов на Донеччине

Гвардия наступления уничтожила место дислокации оккупантов на Донеччине

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
385
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация