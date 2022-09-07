"Цель – уничтожение украинского государства": Тука объяснил заявление Путина об "антироссийском анклаве"

Тука считает, что Путин просто сошел с ума.

Путин отметился новым сканадальным заявлением и сказал, что якобы в Украине есть антироссийский анклав, который он намерен ликвидировать.

Маразматическое выражение российского диктатора прокомментировал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и экс-глава Луганской ОГА (2015-2016 годы) Георгий Тука в интервью OBOZREVATEL.

Тука предполагает, что, судя по риторике, под "антироссийским анклавом" Путин подразумевает саму Украину.

"Когда он встречался со школьниками, он заявил, что в Украине резко выросли антироссийские настроения. Удивительно! Нас бомбят, убивают, насилуют, грабят, а у нас растут антироссийские настроения", — говорит экс-заместитель министра.

Тука считает, что Путин просто сошел с ума.

"Фактически эта его цитата об "антироссийском анклаве" очень похожа на объявление полномасштабной войны, цель которой — не какая-то там "демилитаризация" и "денацификация", вся эта дура собачья. Очень похоже на то, что цель этого мерзавца — уничтожение украинского государства", — подытожил Георгий Тука.

Ранее Дмитрий Кулеба объяснил, чего добивается Путин энергетическим шантажом и почему опасно ему уступить.

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