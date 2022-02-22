"Цель - уничтожение Украины": участник трехсторонней группы от Украины оценил признание Путиным ОРДЛО

Цивилизованный мир реагирует общим осуждением, решение Путина и в Европе, и в Штатах называют сознательным выходом из Минских соглашений.

Дружба и взаимная помощь: российская Дума между тем успела ратифицировать соглашения о сотрудничестве с ОРДЛО. И поддержала признание независимости этих территориальных образований. Договоры о сотрудничестве предусматривают в том числе поддержку – военную. Российские войска уже вошли в украинский Донбасс. В планах, по крайней мере, это определено в соглашениях, размещении там военных баз.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

За полсутки до того, как государственная дума официально приняла соглашение о дружбе и сотрудничестве, еще ночью в Донецк заходят российские танки. Под русские милитаристские песни их встречают с флагами – немногочисленные дончане, которых не намного больше, чем камер вокруг них. Этому предшествовала почти часовая речь Путина, посвященная тому, что Украину создали большевики, и она никогда не была настоящим государством. А была угрозой для России, потому что ее использовал Запад. Учебные миссии НАТО Путин называет "почти базами", даже не пытаясь сделать вид, что ищет оправдание для дальнейших планов.

Россия обращается к миру с призывом признать ОРДЛО. Однако, кроме столь же непризнанных Абхазии и Южной Осетии, которые Россия по схожему сценарию отколола от Грузии в 2008, откликнулись лишь Никарагуа, Венесуэла и Куба, последней за это пришлось снова реструктуризировать долг. Сразу после ратификации соглашения о дружбе.

Цивилизованный мир реагирует общим осуждением, решение Путина и в Европе, и в Штатах называют сознательным выходом из Минских соглашений. В Великобритании собирают экстренное совещание и прямо говорят, что это – не просто утверждение уже существующих 8 лет оккупации – это начало нового вторжения.

«Обращение Путина еще ночью продемонстрировало нам, что он намерен признать независимые государства на Донбассе, и это признание будет включать территорию, находящуюся на другой стороне линии разграничения», — заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Российская Дума ратифицировала соглашения о сотрудничестве с самопровозглашенными "ЛДНР"

Где теперь проходит граница псевдореспублики? Спикер Кремля заявляет, что их признали в рамках провозглашенных границ. Из Луганска, даже не дождавшись официального принятия соглашения о дружбе, уже раздается требование к вооруженным силам Украины: уйти со всей территории Донбасса, потому что, мол, их граница — проходит границы Луганской области, так записано в ее конституции. Так было запланировано, считает Сергей Гармаш, участник трехсторонней группы Украины.

«Путин признал Л/ДНР в тех пределах, как написано в их конституции. Мы должны ясно понимать для чего это? Мы все слышали из речи, что цель – уничтожение Украины», — отметил Гармаш.

Россия признает псевдореспублики в границах, в которых они реализуют свои полномочия и юрисдикцию – слова замминистра иностранных дел России тоже ничего не объясняют. Границы должны зафиксировать отдельными соглашениями. Пока никто, кроме Путина, и не подозревает, что в них будет написано.

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