Целая военная часть оккупантов отказалась воевать в Украине (аудио) — СБУ

Все больше оккупантов бунтуют и отказываются идти на войну в Украину.

Служба безопасности Украины обнародовала аудиозапись разговора российских военных, в котором один из оккупантов рассказывает, что все больше военных РФ начинают бунтовать и отказываются идти на войну в Украину.

Особенно это касается тех оккупантов, которых отправили на перегруппировку после того, как их подразделения потерпели сокрушительное поражение от ВСУ.

"Нас 22-го вывели, и наша часть не захотела назад возвращаться, понял? Типа отказники, понял?" – рассказывает оккупант.

По его словам, после доукомплектации в России возвращаться на войну на Украину отказалась целая военная часть.

"У нас (в полку – ред.) было 60 танков, осталось 10, раз*бали нас... Половина — в плену, половина 200-е и 300-е. Когда будут выводить — тоже не понятно... Говорили 24- го – них*я, уже сказали 26-го – такая же х*йня, и последняя дата, скорее всего, – это 6 мая”, — говорит россиянин.

Напомним, СБУ перехватила разговор оккупантов, в которой тот сетуют на большие потери.

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