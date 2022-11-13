"Целенаправленно бьют": армия РФ изрешетила больницу и роддом в Торецке (фото)

Оккупанты пытаются сделать жизнь в Донецкой области невыносимой, говорит Кириленко.

Войска страны-террориста России 13 ноября обстреляли больницу, роддом и профилакторий в Торецке.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его данным, обошлось, к счастью, без пострадавших. В результате обстрела РФ гражданские здания серьезно повреждены.

"Россияне целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре. Учреждения здравоохранения, которые мы долго строили и восстанавливали, они разрушают в мгновение ока. Враг стремится сделать жизнь нв Донецкой области невыносимой", — написал Кириленко.

Глава ОВА подчеркнул, что Россия будет отвечать за все свои преступления.

Ситуация в Донецкой области

Войска РФ несколько месяцев подряд пытаются прорвать оборону ВСУ в Донецкой области. Но, несмотря на преимущество в численности, украинские защитники крепко держат оборону.

По данным спикера Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергея Череватого, эпицентром войны является восточный фронт, особенно Донетчина. На Бахмутском и Авдеевском направлениях россияне избивают из всех разновидностей вооружения.

Днем 13 ноября российская армия нанесла ракетный удар по городу Курахово. Ракета РФ попала в двухэтажное здание. В результате удара оккупантов повреждены еще два соседних жилых дома и административное здание, один человек получил ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ситуация сложная по всему фронту, однако особенно тяжело в Донецкой области. Однако глава государства отметил, что шаг за шагом военные движутся к возвращению украинского флага ко всем нашим городам и общинам.

За сутки 7 ноября российские оккупанты обстреляли 15 населенных пунктов в Донецкой области. Под огнем находились жилые дома, есть погибшие и раненые.

Во время вечернего обращения 12 ноября Владимир Зеленский поблагодарил ВСУ за мужество в обороне и освобождении Украины. Украинский лидер отметил, что самые горячие участки фронта сейчас это Павловка, Марьинка, Первомайское и Авдеевка и поблагодарил подразделения, которые сейчас держат там оборону.

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