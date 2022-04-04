"Целенаправленный террор": Зеленский рассказал, как российские оккупанты уничтожают все украинское

Даже наличие какой-либо украинской символики было поводом для того, чтобы военные РФ убивали мирных жителей.

Во вторник, 4 апреля, президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу и политикам Румынии.

Во время выступления перед румынским парламентом глава нашего государства рассказал о зверствах российских оккупационных войск в Украине. По его словам, что угодно украинское могло побуждать оккупантов к пыткам и убийствам местного населения.

"Нам известно о целенаправленных убийствах учителей, воспитателей на временно оккупированной территории. Нам известно о целенаправленном терроре против всех, кого оккупанты рассматривали как активистов, как людей, связанных с армией.

Даже просто присутствие в квартире человека национальной символики Украины, государственного флага или герба уже было для оккупантов поводом для того, чтобы убить этого человека или по крайней мере угрожать убийством", - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский обратился к народу и политикам Румынии

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