"Целесообразная деятельность не только МАГАТЭ": Подоляк рассказал, что сейчас нужно ЗАЭС

У власти Украины нет точной информации о целостности контуров безопасности и ситуации с охлаждением реакторов на захваченной россиянами украинской ЗАЭС.

После визита МАГАТЭ на территорию временно оккупированной ЗАЭС Украина еще не получала инженерно-ядерный отчет.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.

"Мы всего этого не увидели в отчете. На ЗАЭС целесообразна деятельность не столько миротворческой миссии МАГАТЭ, сколько нуклеарного, инженерно-ядерного аудита", — сказал Подоляк.

Подоляк одобрил инициативу МАГАТЭ, которая решила оставить определенное количество своих представителей на ЗАЭС. Такой шаг поможет обезопасить сотрудников атомной электростанции от оккупантов с автоматами.

"Там находятся российские войска, которые не понимают, что происходит, риски не оценивают правильно. Там есть определенное количество наших работников, которым нужна своего рода защита, чтобы рядом стояли люди из международного сообщества, инспекции, которые будут говорить — не трогайте этих людей, пусть они работают. Это было бы важно", — добавил Подоляк.

По его словам, на атомной электростанции нужны люди, понимающие ядерную физику, инженерные технологии и смогут находиться рядом с украинским персоналом. Ведь рядом с Запорожской АЭС оккупанты применяют РСЗО.

Как сообщалось, энергоблок №5 Запорожской АЭС был отключен утром 1 сентября, однако подключен к энергосети. В свою очередь, Украина и мир призывают РФ вывести войска из атомного объекта и не подвергать человечество катастрофу.

Ранее Плачков заявил, что выводы МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС могут стать поводом для вступления НАТО в войну .

Напомним, в Энергодаре перед визитом МАГАТЭ исчезла мобильная связь.

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