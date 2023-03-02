Цели не меняются: какие у российских оккупантов планы по Донетчине и Киеву

Информационное поле сейчас очень переполнено. Украинцы ждали чего-то 24 февраля. Потом появилась информация о том, что до начала или до конца марта россияне попытаются выйти на границы Донбасса и Луганской области. Однако мы этого не видим.

Планы России по Украине не изменились. У окупантов есть так называемый план "минимум", которого им нужно достичь.

Об этом ТСН рассказал офицер Армии обороны Израиля, инструктор ОО "Украинская оборона" Игаль Левин.

“Планы у них не менялись.У России есть программа "минимум" — выйти на границы Донецкой и Луганской областей, а также программа "максимум" — захват Киева и покорение Украины. Здесь ничего не изменилось. Мы видим то, что происходит под Угледаром. Во многом этот город является ключом к оккупации полностью Донбасса. Но ничего у них не вышло, их разбили. Бои продолжаются до сих пор, враг пытается наступать. Все, чем угрожали, произошло. Просто до сих пор не удалось”, – рассказал Игаль Левин.

Напомним, что весной 2023-го российский президент-диктатор Владимир Путин планировал подписать капитуляцию Украины.

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