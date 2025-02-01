Цели Путина амбициозны: Financial Times оценил вероятность завершения войны в Украине

Как отмечает FT, решающее значение имеет враждебность Путина по отношению к украинскому суверенитету, по сути, к украинской национальной идентичности.

Цели президента РФ Владимира Путина в Украине настолько амбициозны, что, хотя временное прекращение боевых действий может быть возможно, крепкого урегулирования будет очень трудно достичь.

Об этом пишет Financial Times.

"Цели войны России в Украине с 2014 года заключались в том, чтобы взорвать суверенитет Украины и взять полный политический контроль над страной", – заявил Фредрик Лейдквист из Стокгольмского центра восточноевропейских исследований.

Как отмечает FT, решающее значение имеет враждебность Путина по отношению к украинскому суверенитету, по сути, к украинской национальной идентичности.

В то же время отмечается, что в течение последнего года украинские силы вели против России преимущественно оборонную войну на истощение. Но даже несмотря на постепенное продвижение оккупантов на востоке Украины, мнения о том, выиграет ли РФ войну, расходятся.

По мнению эксзамминистра обороны Украины Алины Фроловой, слишком много внимания уделяется "видимым операциям на суше", где Россия, похоже, действительно имеет преимущество. Однако, как она акцентировала, в воздухе, на море, в космосе и в кибероперациях Украина, по крайней мере, удерживает свои позиции или даже преобладает.

Верит в перспективы Украины и верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи.

"Я не беспокоюсь, что Украина может внезапно проиграть. Я не вижу потенциала для масштабного (российского – ред.) прорыва... Наконец, есть причина, почему Россия опрокинула тысячи и тысячи солдат из Северной Кореи... Я думаю, мы продолжим наблюдать это напряжение между желанием атаковать и нехваткой живой силы со стороны россиян», – подчеркнул он.

Financial Times со ссылкой на отчет для Международной кризисной группы отмечает, что потери личного состава и трудности с набором новобранцев также серьезные проблемы и для Украины, и это подтверждают военные.

Напомним, специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог считает возможным добиться прекращения огня и постоянного мира в Украине в течение месяцев, а не лет.

Читайте также: