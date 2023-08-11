"Целились в детей": в атакованном отеле в Запорожье работал детский лагерь

В результате обстрела Запорожья возросло количество жертв.
В гостинице в Запорожье, которую армия РФ обстреляла 10 августа, днем работал детский лагерь.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины в Twitter.
"Они целились в детей. В отеле Reikartz в Запорожье, подвергшемся ракетным обстрелам российских террористов, был детский лагерь дневного пребывания для детей в возрасте от шести до 13 лет", – говорится в сообщении.
По данным Министерства, лагерь работал ежедневно до 18:00.
"Обстрел начался в 19.00. Один человек погиб, 16 человек получили ранения. Только чудо времени спасло сегодня детей от российских убийц", – рассказали в ведомстве.
Добавим, что о деталях обстрелов рассказал президент Владимир Зеленский.
В ООН осудили российскую ракетную атаку на Запорожье, в результате которой была повреждена гостиница "Reikartz".
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:
⚡❗ Запорожье в очередной раз беспощадно обстрели!!! Погибшие и раненые!
Читайте также: