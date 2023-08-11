"Целились в детей": в атакованном отеле в Запорожье работал детский лагерь

В гостинице в Запорожье, которую армия РФ обстреляла 10 августа, днем работал детский лагерь.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины в Twitter.

"Они целились в детей. В отеле Reikartz в Запорожье, подвергшемся ракетным обстрелам российских террористов, был детский лагерь дневного пребывания для детей в возрасте от шести до 13 лет", – говорится в сообщении.

По данным Министерства, лагерь работал ежедневно до 18:00.

"Обстрел начался в 19.00. Один человек погиб, 16 человек получили ранения. Только чудо времени спасло сегодня детей от российских убийц", – рассказали в ведомстве.

Добавим, что о деталях обстрелов рассказал президент Владимир Зеленский.

В ООН осудили российскую ракетную атаку на Запорожье, в результате которой была повреждена гостиница "Reikartz".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

⚡❗ Запорожье в очередной раз беспощадно обстрели!!! Погибшие и раненые!

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