"Целятся в жилые кварталы": Жданов объяснил, почему Россия круглосуточно терроризирует Киев

Ежедневные обстрелы Киева в мае практически не прекращаются. Враг совершил несколько ночных массированных атак дронами и ракетами по городу, именно когда киевляне праздновали – День Киева.

Оккупанты обстреливают город в мае почти ежедневно, тратя на это миллионы долларов. А сегодня, 29 мая, город обстреляли, предварительно, по данным КМВА, баллистическими ракетами – они слишком быстро долетели до Киева после объявления тревоги, то есть оккупанты перешли к круглосуточному террору.

Куда они хотят попасть и когда прекратятся обстрелы, выяснял сайт ТСН.ua.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что цель ракетных ударов по Киеву – истощать киевлян.

"Они нас просто истощают, пытаются получить хоть какой-то результат. Россия постоянно действует нелогично, они надеются, что в какой-то момент это сработает, поэтому и продолжают наносить массированные удары по Киеву. Более того, сейчас они взялись за центральную и западную Украину. Люди, которые живут в этих городах, по их логике, более отдалены от войны. Ведь в этих регионах ни в 2014 году, ни в последние полтора года непосредственно боевые действия не ведутся", - сказал Олег Жданов.

Он соглашается, что Россия фактически выбрасывает на ветер миллионы долларов, запуская по городам Украины десятки ракет и дронов.

"Здесь нужно мыслить как россиянин, то есть совсем нелогично. Они могут потратить миллиард долларов для того, чтобы у нас были убытки на миллион, всего на всего. Но они будут очень сильно радоваться, что они нанесли нам такие убытки. Россияне не считаются и с собственной ценой, надо положить 200 тысяч солдат – они их положат, нужно еще 200 – они и их положат. Для них человеческая жизнь не стоит ничего, им даже печет нанести хоть какой-то вред Украине и цена вопроса для них не имеет никакого значения", — добавил Олег Жданов.

Целятся в жилые кварталы

Россияне, как бешеные бьют по Киеву ракетами, закупают иранские дроны и отправляют в Киев. Все сбивает наше ПВО на подступах к столице или в небе над городом.

"Киев – столица. Им важно ее поразить. Они могут обстреливать, например, Житомир или Ивано-Франковск, но это для них не несет столь важное политическое и моральное значение. Следовательно, для них важно поразить именно столицу Украины. Как они там говорят: "Будем наносить удары по центрам принятия решений". А Киев — это основной такой центр, где принимаются решения. По-моему, россияне пытаются попасть в Киев именно в жилые кварталы, чтобы было как можно больше жертв, крови и слез. А после этого нашему руководству придется оправдываться перед населением, а жители будут ставить в вину в ВСУ и Минобороны: как же вы пропустили ракету на Киев… К сожалению, это такая игра России, кровавая игра… Думаю, поэтому враг наносил ракетные удары по городу в День Киева две ночи подряд", – объясняет Олег Жданов.

Обстрелы будут продолжаться и дальше

Эксперт добавляет, что массовые обстрелы Киева будут продолжаться и дальше и назвал возможные условия их прекращения.

"Я думаю, что обстрелы Киева будут продолжаться до последнего дня войны. До момента подписания соглашения о прекращении огня. Это, к сожалению, будет продолжаться. Единственное, что может ослабить давление на нас со стороны РФ – это успех на линии фронта. Тогда им уже будет не до Киева и его обстрелов, они будут пытаться спасти ситуацию на линии фронта. Это единственное, что может отвлечь внимание Генштаба России от ракетных обстрелов и атак шахидами по Украине и Киеву", — подытожил эксперт.

Что известно о последних атаках Киева

Напомним, что российская армия днем, 29 мая, нанесла массированный удар по Киеву, взрывы слышали в разных районах столицы. Киевская городская военная администрация сообщала об активной работе ПВО в столице. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что оккупанты могли атаковать Киев "Искандером", поскольку ракеты летели по баллистической траектории. По его словам, РФ атаковала с севера.

Ночью 29 мая российские военные также нанесли массированный удар по Киеву и области. Оккупанты применили иранские дроны "Shahed" и ракеты Х-101/555.

А в ночь на 28 мая ВС РФ "поздравили" столицу с Днем Киева — по городу выпустили около 40 беспилотников, максимальное количество с начала полномасштабного вторжения.

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