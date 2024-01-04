Целью атак РФ стала оборонная промышленность Украины: к чему готовится агрессор

Источник в украинской оборонной промышленности сообщил, что недавние вражеские удары были нанесены по объектам, связанным с отечественным производством ракет и беспилотников.

Британская разведка заявила, что российские войска меняют тактику и атакуют дальними ударами оборонную промышленность Украины, поскольку РФ готовится к длительной войне.

Об этом говорится в материале The Telegraph.

"Эти атаки являются частью эскалации ракетной и беспилотной дуэли между Россией и Украиной, когда обе стороны стремятся ухудшить военный и промышленный потенциал друг друга, тогда как линии фронта остаются в основном статическими", – отмечается в статье.

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Оценка британской разведки появилась после того, как Украина начала волну ударов по врагу в оккупированном Крыму и приграничном с Россией регионе 3 января. По мнению авторов публикации, это походило на атаку в ответ за удары по украинским городам накануне.

Что было целью российской атаки по Украине 2 января

Как сообщили в британском Минобороны, залп из около 100 высокоскоростных российских воздушных целей по Киеву и Харькову 2 января мог быть направлен на украинских производителей беспилотников и ракет.

"Это контрастирует с ее (Москвы – ред.) большими атаками прошлой зимой, которые придавали приоритет ударам по энергетической инфраструктуре Украины. Похоже, что Россия намерена возобновить эту кампанию, нанеся удар по энергетическим объектам в начале декабря 2023 года", – заявили в британском оборонном ведомстве.

Там считают, что эти новые российские операции свидетельствуют о по крайней мере временном изменении подхода к нанесению дальних ударов.

"Российские планировщики почти наверняка признают возрастающую важность относительного оборонно-промышленного потенциала, когда они готовятся к продолжительной войне", – указали в разведке Британии.

Источник в украинской оборонной промышленности сообщил изданию Economist, что недавние вражеские удары были нанесены по объектам, связанным с отечественным производством ракет и беспилотников.

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РФ и Украина пытаются уничтожить как можно больше дальнобойного оружия друг друга

"Атаки имели стратегическое значение для врага с целью уменьшения нашей способности нанести удар. Это битва, чтобы увидеть, кто сможет уничтожить больше дальнобойного оружия противника", – рассказал украинский источник.

В публикации говорится, что украинские удары по глубокому тылу врага происходили по схожей схеме в попытках помешать возможности России запускать ракеты и беспилотники.

"Вероятно, это станет битвой на выносливость, поскольку обе стороны усовершенствуют свои системы противовоздушной обороны для защиты ценных целей на земле", — отмечается в статье.

Российские войска начали использовать широкие заграждения, сочетая дроны-камикадзе и десятки типов ракет во избежание перехватчиков "земля-воздух".

"Ее (России – ред.) силы использовали значительную часть запасов крылатых ракет воздушного базирования и баллистических ракет, которые они создали в последние месяцы", – говорится в обновленных данных британской разведки.

Россия не отошла от атак по гражданским объектам

В то же время украинские официальные лица отрицают, что Россия отошла от атак по гражданским объектам, как отопительные и электростанции, в надежде "заморозить" разрушенную войной страну до повиновения в течение холодных зимних месяцев.

"Я видел разрушенные жилые дома, торговые центры, роддома, вокзалы, большое количество жертв среди мирного населения. Это факты. Все остальное – спекуляции", – заявил старший советник министра стратегической промышленности Украины Юрий Сак.

Удары по Белгороду, Курской области и Крыму

В статье говорится, что удары по Белгороду 3 января были направлены на бункер боеприпасов к югу от города. Это примерно в 20 милях (около 32 км) от северо-восточной границы Украины с Россией. Местные чиновники сообщили, что российская ПВО уничтожила 12 украинских ракет, выпущенных по Белгороду.

Губернатор области Вячеслав Гладков заявил: "Ситуация в Белгороде продолжает оставаться напряженной. Утром было два обстрела". Он добавил, что якобы Украина также запустила несколько беспилотников, направив их по Белгороду.

На публикуемых в соцсетях видео из Белгорода видны поднимающиеся в небо клубы дыма на окраине города. В одном ролике можно было услышать взрывы, характерные для детонации боеприпасов.

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В тот же день губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об атаке по инфраструктуре в области и как следствие отключении электроэнергии.

В то же время в оккупированном Крыму местные "власти" заявили, что якобы украинская ракета была сбита над Севастополем. Россияне утверждали, что ракета была нацелена на авиабазу "Бельбек", с которой РФ часто запускает реактивные самолеты для бомбардировки Украины.

Жители близлежащих сел сообщили, что слышали громкие взрывы, а затем увидели яркую вспышку света возле базы. После взрыва также были замечены клубы дыма.

Издание резюмировало, что в последние дни Россия осуществила серию масштабных ударов беспилотниками и ракетами по украинским городам, что стало одной из самых интенсивных атак с начала полномасштабной войны в феврале 2022 года. В результате ударов погибли более 50 человек, еще около 330 были ранены, что заставило Киев активизировать свои призывы к Западу предоставить больше оружия и боеприпасов.

Кстати, по мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, целями последних российских атак могли быть Офис президента Украины, Верховная Рада, Министерство обороны.

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