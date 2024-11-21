Целью атаки Storm Shadow в Курской области мог быть оперштаб войск РФ – ISW

Украина против 20 ноября нанесла успешный комбинированный удар по военным средствам в российском тылу с применением беспилотников и западного оружия дальнего действия.

Так считает ISW.

В частности, The Guardian и Bloomberg 20 ноября сообщили со ссылкой на анонимные источники, что украинские войска нанесли первые удары по военным объектам в России с использованием предоставленных Великобританией ракет Storm Shadow.

Геолокационные кадры, опубликованные 20 ноября, показывают последствия вероятного удара Storm Shadow вблизи Марьино Курской области.

Несколько российских военных блоггеров утверждали, что украинские войска запустили в 12 ракет Storm Shadow по Курской области, осколки которых попали в Марьино.

Геолокационные кадры удара свидетельствуют о том, что украинской целью могло быть имение Барятинского в Марьино, где, как предположило украинское оборонное издание Defense Express, был командный пункт для российских и северокорейских войск, действовавших в Курской области.

Пока ISW не может подтвердить это утверждение, но Марьино находится примерно в 30 км от нынешнего выступления Курской области, что было бы подходящим расстоянием для оперативного штаба войск, ведущих наступление вдоль выступления.

Напомним, США дали "зеленый свет" Украине по применению британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории. В то же время в Британии избегают комментариев по поводу разрешения на удары по России ракетами Storm Shadow.

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