Целью вторжения России было "полное освобождение Донбасса" — Минобороны РФ

Кремль якобы не планировал штурмовать заблокированные украинские города во избежание разрушений и жертв.

Целью вторжения России было "полное освобождение Донбасса". Хотя со временем их риторика изменилась.

Об этом заявили в Минобороны РФ, пишет российское пропагандистское издание РБК.

Со временем риторика Минобороны РФ изменилась, после чего они начали нести "русский мир" по всей Украине. В результате ракетными ударами были разрушены Харьков и Мариуполь. Разрушение получили и некоторые гражданские объекты столицы.

Минобороны РФ говорила, что наносит удары только по военной инфраструктуре, хотя на самом деле мы видим, что оккупант бьет в основном по мирному населению.

В ведомстве сообщили, что Кремль якобы не планировал штурмовать заблокированные украинские города, чтобы "избежать разрушений и жертв".

В то же время РФ рассматривала два варианта проведения военной операции: на территории так называемых "Л/ДНР" и по всей Украине.

Однако там решили, что "при концентрации только на республиках Донбасса Киев мог бы постоянно подпитывать свои силы".

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