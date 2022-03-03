"Целый день гоняли и догнали": в Николаевской области разгромили сотни единиц боевой техники террористов РФ

"Целый день гоняли и догнали": в Николаевской области разгромили сотни единиц боевой техники террористов РФ

Оккупанты за день понесли много потерь.

В Николаевской области украинские защитники нанесли сокрушительный ущерб российским террористам. За два дня обороны украинским защитникам удалось разбить 245 единиц техники армии РФ в Куйбышеве, 30 вертолетов, много личного состава и БТРов и бензовозов.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram вечером 3 марта.

"За два дня отработки аэродрома и военной базы возле Херсона в Куйбышево удалось уничтожить около 245 единиц техники противника, а также личный состав, огромные объемы топлива и 30 вертолетов. Это была стратегическая база оккупантов. Спасибо Херсону за помощь", — говорится в его сообщении. .

Кроме того, по его словам, 3 марта украинские защитники в течение дня "гонялись за колоннами врагов и догнали" — одну колонну из Песков, вторую — возле Баштанки. Сейчас там ими занимаются охотники.

"Хороший день, хорошо отработали. У нас потерь ноль, слава Богу. А вот у оккупантов много", — добавил Ким.