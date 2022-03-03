Категория
Війна
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

"Целый день гоняли и догнали": в Николаевской области разгромили сотни единиц боевой техники террористов РФ

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Целый день гоняли и догнали": в Николаевской области разгромили сотни единиц боевой техники террористов РФ

Иллюстрация

Оккупанты за день понесли много потерь.

В Николаевской области украинские защитники нанесли сокрушительный ущерб российским террористам. За два дня обороны украинским защитникам удалось разбить 245 единиц техники армии РФ в Куйбышеве, 30 вертолетов, много личного состава и БТРов и бензовозов.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram вечером 3 марта.

"За два дня отработки аэродрома и военной базы возле Херсона в Куйбышево удалось уничтожить около 245 единиц техники противника, а также личный состав, огромные объемы топлива и 30 вертолетов. Это была стратегическая база оккупантов. Спасибо Херсону за помощь", — говорится в его сообщении. .

Кроме того, по его словам, 3 марта украинские защитники в течение дня "гонялись за колоннами врагов и догнали" — одну колонну из Песков, вторую — возле Баштанки. Сейчас там ими занимаются охотники.

"Хороший день, хорошо отработали. У нас потерь ноль, слава Богу. А вот у оккупантов много", — добавил Ким.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
Следующая публикация