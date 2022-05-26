Целый город на Днепропетровщине из-за долгов может остаться без воды: люди не платят с начала войны

Целый город на Днепропетровщине из-за долгов может остаться без воды: люди не платят с начала войны

Целый город Новомосковск на Днепропетровщине может остаться без воды или с почасовой подачей и это при том, что боевых действий на его территории – нет.

Там проживает около семидесяти тысяч жителей, которые задолжали водоканала 11 миллионов гривен. Половина суммы набежала за последние три месяца, говорится в ТСН.

Юлия моет посуду наспех, потому что пытается экономить. За воду их семья из трех человек платит минимум 500 гривен в месяц. Им повезло, оба с мужем работают, так что долгов не накапливают.

"Есть такие разговоры, что сейчас война и война все спишет, я считаю, что это ошибка, нам очень повезло, хоть мы и находимся недалеко от фронта, но у нас есть все коммунальные блага", — говорит женщина.

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Во дворе соседки Юлии как раз обсуждают проблему возможного обезвоживания, а заодно и высокие тарифы, низкое давление в трубах и несостоятельность людей из-за войны полностью платить за коммуналку. «Тариф очень высокий, 46 гривен у нас тариф, это только холодная вода», – говорят люди.

На качательной станции Новомосковскую воду из областного центра перекачивают в город и окрестные села. Однако скоро агрегаты могут остановиться. «Возможна остановка поставки электроэнергии, также могут быть ограничения подачи воды», — отмечаются на станции.

Ведь долг населения с начала полномасштабного вторжения стремительно растет. «За 2021 год задолженность населения выросла на 6,2 миллиона гривен, а за 3 месяца 2022 на 5,9 миллиона гривен», — говорят на местном водоканале.

Новомосковск должен Днепроводоканалу почти 11 миллионов гривен, вернуть требуют уже и предупреждают – не уплатите долг, вода будет всего несколько часов в сутки. «Начнем работать жестче с теми, кто намеренно не платит за воду, имея на это возможность. Кто в Новомосковске, кто работает, имеет доход, кто является предприятием и за воду не платит», — утверждает городской голова Новомосковска Сергей Резник.

Сейчас хоть и действует запрет на полное отключение коммунальных услуг, однако платить за амбарное должны и внутриперемещенные лица и выехавшие за границу объясняют юристы. Освобождаются от коммуналки, только те, кто из-за войны потерял квартиру или дом.