Победу над Россией ценой уничтожения половины населения Украины вряд ли можно считать победой - президент Чехии

Петр Павел заявил, что победу над Россией ценой уничтожения половины украинцев вряд ли можно будет считать победой.

Президент Чехии Петр Павел во время общения с журналистами в Нью-Йорке во вторник, 24 сентября, сказал, что если президент Зеленский представит план прекращения российской агрессии против Украины, его нужно будет оценить и сделать все возможное для достижения этих целей, но не любой ценой.

Об этом пишет Ceske Noviny.

Павел подтвердил свою позицию, высказанную днем ранее в интервью The New York Times. Он подчеркнул, что всем необходимо учитывать свои реальные возможности. В том числе и Украина должна реалистично оценивать свои военные цели и, возможно, согласиться с тем, что часть ее территории может остаться под контролем России, по крайней мере временно. По словам чешского президента, это отражает его долгосрочный подход к проблеме войны в Украине.

"Я не сказал ничего такого, чего не говорил уже давно. Еще на прошлогодней конференции в Мюнхене я предостерегал от завышения нереалистичных ожиданий", – отметил Петр Павел.

По мнению чешского президента, надежды на то, что война завершится чистой победой Украины через несколько недель или месяцев, могут оказаться очень опасными для всех.

"Я никогда не подвергал сомнению, что мы должны поддерживать Украину в восстановлении ее территориальной целостности, что это конечная цель. Мы просто должны реалистично оценивать временные рамки и то, какой ценой эта цель может быть достигнута", – сказал он.

По его словам, "победу над Россией ценой уничтожения половины населения Украины вряд ли можно будет считать победой".

Напомним, в МИД Украины отреагировали на заявление президента Чехии по поводу оккупации территории Украины. Украинские дипломаты подчеркнули, что вывод российских оккупационных войск с суверенной территории Украины в пределах ее международно признанных границ является обязательным пунктом завершения войны.

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