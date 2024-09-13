Цена Курской операции: украинские военные рассказали, стоит ли наступление тяжелых усилий

Курская операция ВСУ стала трудным испытанием для украинских военных. Они несут потери на вражеской территории, как и на других участках фронта. Но, несмотря на все сложности, даже после полученных ранений, большинство из них уверены, что Курская операция того стоит.

Об этом пишет CNN.

В начале сентября западным журналистам удалось пообщаться с 14 военнослужащими Сил обороны, участвовавшими в боях на Курщине. Четверо из них проходят лечение после полученных ранений, а остальные до сих пор воюют на территории РФ. Среди собеседников были представители пяти различных подразделений – пехотинцы, операторы дронов, водители бронетехники, саперы и военные инженеры.

Издание отмечает, что каждый из этих военных назвал наступление на Курщину "тяжелой операцией".

"Они сказали, что через пять недель ситуация стала более сложной, а некоторые даже поставили под сомнение решение начать вторжение в то время, когда Украине непросто дается защита ключевых городов на востоке страны", — пишет CNN.

Но в то же время собеседники издания подчеркнули, что "возможность дать России ощутить войну на собственной шкуре стоит всей этой боли".

"Будет все труднее и труднее. Будет больше артиллерийского огня, больше солдат, будут очень большие и тяжелые бои, но мы должны делать все возможное, чтобы улучшить наше положение. Украина хочет мира, но мира, когда мы победим, а не когда потерпим поражение", — сказал военный с позывным "Джмиль", который восстанавливается в Сумах после ранения.

Он добавил, что РФ стягивает много войск в Курскую область, а в Силах обороны Украины "много убитых ребят и много уничтоженной техники".

В то же время Джмиль отметил, что прорыв ВСУ в Курской области значительно поднял боевой дух в армии, "став первым крупным стратегическим достижением Киева после освобождения Херсона в ноябре 2022 года.

"Это было хорошее ощущение. Россия — одна из самых больших стран по территории, по населению, по размеру армии. И они имеют ядерное оружие. У нас не так много людей, и мы воюем 10 лет, с тех пор как Россия напала на нас и оккупировала некоторые части Луганской и Донецкой областей. И теперь мы увидели, что даже после всего этого мы можем атаковать территорию России и сказать всему миру: "Не бойтесь. Будьте храбрыми. Будь сильными и сообразительными"", – добавил он.

Командир Джмиля с позывным "Холод", командующий батальоном "Нахтигаль", добавил, что украинские силы на Курщине взяли в плен много россиян. Он отметил, что это была трудная задача, но операция стала "большой и ощутимой победой, которая была очень нужна и приветствовалась в Украине".

Издание пишет, что украинские военные признают свои многочисленные потери, но не раскрывают конкретные цифры. По словам одного из собеседников издания, с его берцев можно было бы собрать "много образцов ДНК, к сожалению, украинской".

По словам военного с позывным "Фин", выполнение задач командования осложняется тем, что операция проходит на незнакомой вражеской территории, в то время как другие участки фронта в Украине изучены очень хорошо за 2,5 года полномасштабной войны.

Также читайте США и Британия могут снять ограничения относительно ударов по РФ: Politico назвало сроки

Один из членов экипажа БТР рассказал журналистам, что его подразделение перебросили в Курскую область из Часова Яра, где он мог ездить между позициями "с завязанными глазами", а на вражеской территории однажды даже заблудился из-за плохой видимости и незнания местности.

В других подразделениях также рассказали, что навигация и связь между подразделениями являются серьезной проблемой в Курской области из-за глушения GPS со стороны россиян. Поэтому украинцы по большей части рассчитывают на интернет от Starlink, однако на российской территории есть определенные "дыры", где он тоже не работает.

Еще одной проблемой, как ни странно, стала продолжительная засуха в регионе. В результате при передвижении тяжелой бронетехники в воздух поднимаются облака пыли, что значительно ухудшает видимость и по крайней мере однажды привело к столкновению двух единиц украинской бронетехники.

Один из раненых солдат, с которым общались журналисты, отметил, что если бы Курская операция была легкой, "вы бы не видели машин медицинской эвакуации, ездящих по дороге туда-сюда".

Военные, которые сейчас воюют в Курской области, говорят, что до последнего не могли себе представить, что войну удастся хотя бы частично перенести на территорию государства-агрессора. Они также отмечают, что сомнений в целесообразности этой миссии в армии нет.

"Это война. Мы солдаты, и мы должны сделать все возможное, чтобы защитить нашу страну. Это часть большого плана, и я не задаю вопрос, почему я здесь", – заметил Джмиль.

Напомним, Курская операция стала важным шагом по сдерживанию агрессивных планов России на севере Украины. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о важных результатах Курской операции, которая помогла сорвать планы российских войск по захвату северных регионов Украины.

Читайте также: