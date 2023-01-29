"Цена поражения выше, чем цена борьбы" — Залужный о героическом сражении под Крутами и нынешнем сопротивлении РФ

Залужный провел параллели между 1918 и 2022 годами и отметил, что Украина не остановится, пока не выгонит векового врага со своей земли.

Сейчас украинские воины достойно продолжают дело героев Крут, отдавших свои жизни ради независимости Украины. Цена борьбы за свободное государство – высока, но цена поражения – значительно выше.

Об этом Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный написал в Facebook по случаю годовщины боя под Крутами.

Залужный отметил, что как зимой 1918-го, так и 2022-го, когда российские оккупанты начали широкомасштабное наступление, лучшие из лучших стали на защиту Украины.

"Память делает нас сильнее. Украинские воины под Крутами отдали жизнь, но защитили независимость и завоевали международное признание для своего молодого государства. Сегодня мы достойно продолжаем их дело. Как зимой 1918-го, так и 2022-го лучшие из лучших стали в защиту Киева и всей Украины от российского нашествия", — говорится в сообщении Залужного.

Главнокомандующий подчеркнул, что цена борьбы высока. Впрочем, уроки истории показали всем, что цена поражения значительно выше.

"Поэтому мы не остановимся, пока не выгоним векового врага из нашей земли. Должны быть сильными настолько, чтобы победить и обезопасить государство от новых попыток вооруженного захвата", — подытожил Залужный.

К слову, сегодня Украина чествует память героев Крут — студентов-добровольцев, которые без боевого опыта, зная, что у них мало шансов на победу, встали на защиту Родины и дали достойный бой большевикам. Более 500 юношей пытались остановить многотысячное большевистское наступление. Им удалось выиграть нужное время для украинского государства.

Подробно об этом историческом дне и героическом сражении украинских юношей читайте по этой ссылке.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.