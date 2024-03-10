Цена войны против Украины: как в России увеличились военные кладбища — спутниковые фото

Лишь на одном из кладбищ в России количество могил выросло в четыре раза за два года.

Спутниковые снимки, на которых зафиксировано масштабное расширение военных кладбищ в России, доказывают "огромную цену" войны в Украине для армии диктатора Владимира Путина.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на заявления экспертов и фото Maxar Technologies.

На фотографиях видно, что количество захоронений на кладбищах, связанных с элитными российскими подразделениями, такими как Гвардейская воздушно-десантная дивизия, Гвардейская моторизованная дивизия и группа наемников ЧВК "Вагнер", существенно возросло после начала вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Так, изображения только одной части Тульского кладбища показывают, что количество могил выросло примерно в четыре раза с октября 2021 года по апрель 2023 года.

Количество могил на Тульском кладбище в октябре 2021 года/Фото: Maxar Technologies

Количество могил на Тульском кладбище в апреле 2023 года/Фото: Maxar Technologies

За это время на близлежащем Богородском кладбище был пристроен совершенно новый участок, который, судя по всему, увеличился втрое.

Количество могил на Богородском кладбище в октябре 2021 года/Фото: Maxar Technologies

Количество могил на Богородском кладбище в апреле 2023 года/Фото: Maxar Technologies

"Оба расположены недалеко от Рязани на западе России, где базируются подразделения 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Войска этой дивизии участвовали в первых боях войны в Украине, а затем участвовали в операциях в районе Бахмута вместе с войсками "Вагнера", – говорится в публикации.

Бывший офицер разведки британской армии и специалист по планированию НАТО полковник Филипп Ингрем говорит, что эти фото "поражают". Они показывают "огромную цену, которую платят российские призывники".

"Я не удивлен явным ростом кладбищ возле баз, поскольку Россия сейчас теряет более 900 военных в день через минимальные территориальные достижения. Об этом свидетельствуют потери россиян в битве за Авдеевку, где погибли более 16 тысяч их солдат".

Оценки количества погибших российских военных на войне в Украине сильно отличаются. Недавнее исследование российских СМИ, в частности "Медиазоны" и "Медузы", показало, что по состоянию на конец 2023 года их количество достигло 88 000.

Они основывали свои цифры на публичных некрологах и официальных записях о наследстве.

Эта оценка совпадает с данными Министерства обороны Британии, считающего, что погибли до 70 000 солдат армии РФ.

США считают, что эта цифра может достигать 120 тысяч, тогда как президент Украины Владимир Зеленский в прошлом месяце предположил, что это 180 тысяч.

Россия традиционно официальных данных о погибших не сообщает.

Согласно последнему исследованию The Economist, около четверти погибших российских солдат находились в регулярных воинских частях, еще четверть – новомобилизованные войска или добровольцы, а остальные – осужденные, в составе частных групп или неизвестные.

"Реальность для россиян состоит в том, что увеличение размера этих кладбищ не полностью отражает настоящее количество погибших", — сказал полковник Филипп Ингрем.

"Многие тела остались там, где они упали на поле боя. Выздоровление и репатриация погибших россиян не являются приоритетом, поскольку это раскроет настоящие масштабы жертв и избавляет правительство России от выплаты компенсации семьям. В этом году, вероятнее всего, общие потери с обеих сторон составят миллион. Я считаю, что кладбища либо снова вырастут в размерах, либо придется строить новые", — добавил он.

Напомним, по данным Генштаба, по состоянию на 10 марта 2024 года ВСУ ликвидировали около 424 060 российских солдат.

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