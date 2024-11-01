Цена вторжения РФ в Украину: Коваленко оценил потери личного состава россиян 

За 2024 год потери российских оккупационных войск в Украине превысят 400 тысяч человек.

Количество убитых россиян в войне с Украиной за 10 месяцев 2024 года уже сравнялось с потерями личного состава росармии за 2022-23 годы.

Об этом пишет военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Коваленко привел цифры официальной статистики по потерям личного состава российской оккупационной армии:

2022 год – 92 920 россиян;

2023 год – 253 290 оккупантов;

2024 год (с января по октябрь) – 336 400 человек.

"Несложно сделать элементарный прогноз, что за 2024-й год потери российских оккупационных войск в Украине превысят 400 тысяч тел. И это будет больше, чем суммарные потери российской армии за 2022 и 2023 год", – отметил эксперт.

Коваленко отметил, что растут не только численные потери личного состава россиян, но и цена каждого метра украинской земли в жизнях оккупантов.

Напомним, Генштаб обновил данные о потерях РФ. По состоянию на утро 1 ноября 2024 года ВСУ уничтожили 696 410 солдат армии Российской Федерации.

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