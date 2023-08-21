Цена заголовков о перемещении 82-й бригады – пять авиаударов по ней за сутки – Маляр

Цена заголовков о том, куда переместили 82 бригаду на юге — пять авиаударов по бригаде за сутки.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram 21 августа.

Маляр подчеркнула, что за несанкционированное распространение такой информации установлена уголовная ответственность – ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины.

"Распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, по возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, Министерством обороны Украины или другими уполномоченными государственными органами, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет", — отметила заместитель министра обороны.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, российские купанты атакуют на трех направлениях.

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