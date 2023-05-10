Циничная цель россиян: Жданов объяснил, зачем Кремль атакует Киев беспилотниками

Российские оккупанты атакуют Киев ракетами и беспилотниками, как месть за Кремль и взрывы, которые там произошли.

Об этом ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Я думаю, что россияне атакуют Киев с одним желанием – это ответ за Кремль, а именно прилет дронов в Москву две недели назад. Еще несколько дронов упало вокруг российской столицы. Поэтому я думаю, что это желание отомстить – столице за столицу. По остальной территории Украины россияне запускают ракеты постоянно", – объясняет Олег Жданов, военный эксперт.

Он добавляет, что атаки врага не связаны с празднованием 9 Мая.

"Если бы они (россияне) хотели отличиться до 9 Мая, то собрали бы все имеющиеся силы и средства и нанесли тот удар. Но они этого не сделали. Удар был не такой уж массированный. Это больше похоже на попытку ударить по "центру принятия решений" и обычный ответ-месть за атаку дронов на Москву. В действиях россиян не нужно искать логику. Россия просто выполняет политическую задачу, которая им поставлена. А именно – довести наше общество до хаоса и паники благодаря этим ракетным ударам. Цель одна – чтобы люди заставили наше руководство пойти на переговоры с врагом. Вот для этого они и запускают ракеты с дронами. Да, наша ПВО сбивает ракеты, но они запускают новые с надеждой, что хоть одна ракета пробьется через нашу ПВО и нанесет значительные разрушения и изменит общественную мнение", – объясняет Олег Жданов.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия активизировала ракетные атаки по Украине на фоне неудач на фронте, в том числе из-за невозможности захватить Бахмут.

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