Ценнее, чем ATACMS: аналитик назвал ключевое вооружение из пакета помощи США

Если Украина получит обещанные артснаряды от США и Чехии, этого хватит на год в режиме "ни в чем себе не отказывать", отметил Евгений Дикий.

Военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий рассказал, что считает в пакете помощи США ценнее дальнобойных ракет ATACMS.

Об этом он сказал в интервью "Новинарне".

Дикий отметил, что в рамках помощи США в Украину уже летят именно снаряды и разные ракеты.

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"Уже должны прийти 300-километровые "Атакамсы", которые обычно очень меняют расписание. Та модификация, которая есть у нас сейчас – это максимум 165 км и из нее мы вытеснили максимум. Мы фактически ею решили одну из ключевых проблем в прошлом году на поле боя" – это проблема российских вертолетов. Мы буквально одним ударом по четырем аэродромам этими 165-километровыми "Атакамсами" ударили. И как явления вертолетов уже на поле боя нет.

Евгений Дикий подчеркнул, что теперь соответственно "почти удваивается" та территория, на которой российские оккупанты не смогут чувствовать себя спокойно и на которой не смогут постоянно базировать свою технику. Им придется все время мобильно передвигаться, прятаться и т.д.

В то же время военный отметил, что 300-километровых ATACMS не будет слишком много, потому что они не так много были выпущены. Поэтому "засыпать" ими захватчиков не удастся, но будет возможность работать по важным враждебным объектам точечно – по штабам, аэродромам, по складам.

"Но по-моему, свою роль сыграют вещи более простые. Артиллерийские снаряды. Это не о новых возможностях. Это о возможностях, которые у нас были и у нас потом Трамп забрал. Но теперь эти возможности возвращаются. Потому что война с артой и без арты – это две разные войны на самом деле… Теперь нам едут снаряды. И если их будет столько, сколько было в 2023 году, то это будет существенно влиять на ход войны. радиуса действия. А то, что дальше, в 10 километрах, будет отрабатывать арта, которая прекрасно это делала в 2023 году", – подчеркнул Дикий.

По его словам, если Украина получит обещанные американцами артснаряды и по чешской инициативе, этого хватит на год в режиме "ни в чем себе не отказывать", или можно растянуть на 1,5-2 года — "где в чем себя ограничивая, но в разумных пределах”.

"Выпуск снарядов налаживается все же очень медленно. Европа дает нам сейчас практически все, что выпускает. Когда годовая норма армии Франции была 7 тысяч снарядов в год, а нам нужно 10 тысяч снарядов в день... Единственная страна, у которой были достаточно большие запасы на складах – это США. Я очень надеюсь, что в администрации Байдена будет решение направить нам сейчас все кассетные снаряды. Они сами их не используют. И их, между прочим, на складах 3 миллиона", – сказал Дикий.

Напомним, США выделили крупнейший пакет военной помощи Украине на 6 млрд долларов, глава Пентагона Ллойд Остин рассказал, какое оружие получат ВСУ.

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