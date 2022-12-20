Ценой собственной жизни пытался спасти собрата: на войне против РФ погиб доброволец из Польши (фото)

Поляк погиб, когда пытался ценой собственной жизни спасти собрата на поле боя под Бахмутом.

В Польше простились с Даниэлем Штибером, погибшим на войне против России. Мужчине было 35 лет, погиб в районе Бахмута в конце ноября.

Об этом сообщает корреспондентка ТСН Наталья Волосацкая.

С начала вторжения России в Украину Даниэль помогал эвакуировать украинцев под обстрелами, а потом пошел служить в ряды ВСУ в составе Интернационального легиона. 25 ноября военный погиб.

"С первых дней великой войны Даниэль вывозил из-под границы в безопасность детей и женщин, а затем пошел защищать человеческие, европейские ценности. Вступил в ряды Вооруженных сил Украины добровольцем, в составе иностранного батальона. 25 ноября в районе Бахмута боец элитной разведывательной группы вместе с украинским собратьем выполняли задачи", — проинформировала она.

По словам отца Даниэля, они думали, что справятся, но не смогли.

"Еще три часа Даниэль боролся за жизнь, пока его эвакуировали с поля боя. Погиб как герой, который ценой собственной жизни пытался спасти собрата. Слава, благодарность и вечная память Герою!", — говорится в сообщении Волосацкой.

ФОТО: Наталья Волосацкая

ФОТО: Наталья Волосацкая

ФОТО: Наталья Волосацкая

ФОТО: Наталья Волосацкая

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.