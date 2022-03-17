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Ценой собственной жизни спасли людей: на Киевщине оккупанты расстреляли полицейского и спасателя

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Ценой собственной жизни спасли людей: на Киевщине оккупанты расстреляли полицейского и спасателя

pixabay.com

Мужчины ценой собственной жизни спасли людей.

В Киевской области российские оккупанты расстреляли полицейского и спасателя. Мужчины ценой собственной жизни спасли украинцев.

Об этом 17 марта сообщил глава МВД Денис Монастырский.

Старший сержант полиции Алексей Пономаренко погиб, спасая женщин и детей, которых эвакуировали из сел Вышгородского района.

В селе Большая Дымерка Броварского района начальник караула 56-й Государственной пожарно-спасательной части города Бровары, лейтенант службы гражданской защиты Владимир Ярмолюк погиб, когда возвращался со спасения мирных жителей.

"Искренне сочувствуем близким и родным. Это большая трагедия для всех нас. Светлая память о павших навсегда останется в сердцах коллег по службе, друзей и знакомых", — написал Монастырский.

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