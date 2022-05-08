"Ценой трех жизней воинов": из "Азовстали" и Мариуполя спасли еще 173 человека — видео

Из блокадного Мариуполя и завода "Азовсталь" были эвакуированы еще 173 человека.

10 автобусов с людьми уже прибыли на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет на странице Telegram. В сообщении говорится, что достать и вывезти мирных с территории завода удалось "ценой трех жизней наших воинов и шести раненых бойцов".

"Вооруженные силы Украины и полк "Азов" ценой сверхусилий не только держат оборону, но и спасают гражданских. А враг в это время бьет в спину. Цинично, коварно, по-русски", – отметили в горсовете.

Также власть города выразила благодарность за организацию эвакуации ООН, Красному Кресту и вице-премьер-министру Ирине Верещук.

Напомним, заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар прокомментировал актуальную ситуацию на "Азовстали". Он рассказал, что именно происходило на заводе ночью 7-8 мая и что там творилось в течение трех предыдущих дней.

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