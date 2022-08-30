"Ценой жизни боролся за право быть свободными": от полученных на Донетчине ранений умер воин из Полтавщины (фото)

В Киеве от полученных в боях за Украину ран скончался 54-летний военный родом из Полтавской области Вадим Харченко.

Об этом сообщил Зиньковский городской совет.

Известно, что защитник попал во вражеский артиллерийский обстрел 5 августа в районе н.п. Марьинка Донецкой области. Солдат получил осколочное ранение.

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Воина госпитализировали в медучреждение Киева, где он почти месяц боролся на жизнь. К сожалению, 29 августа защитник ушел из жизни.

"Мужчина великой души, добросовестный, активный, веселый, дружелюбный, искренний и открытый. Он никогда не поддерживал конфликтов, постоянно находил компромисс. Его меткие остроты всегда поднимали всем настроение" — так о Вадиме Григорьевиче говорят его друзья. В школьные годы Вадим был ярым спортсменом, играл в футбольной команде г. Зинькова... Мужественный воин боролся за мир на украинской земле... Ценой жизни он боролся за право нашей нации быть свободной", — говорится в сообщении.

О дате и времени похорон Харченко Вадима Григорьевича будет сообщено дополнительно.

Отмечается, что Вадим Харченко с 1986 по 1988 годы проходил службу в рядах армии. Учился в Полтавском профессионально-техническом училище, где получил профессию бурильщика.

Более 20 лет работал помощником бурильщика на буровых. В этом году на 4 день полномасштабного российского военного вторжения на территорию Украины Вадим Харченко добровольцем пошел в ряды Вооруженных Сил Украины.

Напомним, в боях с оккупантами погибли байкер-нацгвардиец и лейтенант-инженер из Полтавской области.

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